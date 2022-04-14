Предприятия ЕВРАЗа ежегодно отправляют на вторичную переработку более 34 млн тонн производственных отходов

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири ежегодно утилизируют и передают на вторичную переработку более 34 млн т побочной продукции. Одна из главных целей ЕВРАЗа в рамках экологической стратегии — к 2030 году достичь 95% переработки металлургических отходов и использовать 50% отходов горного производства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В числе продуктов, сдаваемых на переработку ежегодно, — более 890 т крупногабаритных шин тяжелой карьерной техники и 2 тыс. 450 т отработанных промышленных масел, которые передаются для утилизации и рециклинга сторонним организациям. Кроме того, значительная часть отходов перерабатывается на самих предприятиях ЕВРАЗа.
Так, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК самостоятельно перерабатывают и утилизируют около 5 млн т побочных продуктов и отходов металлургического передела. Более 80% из них используются самими комбинатами, это побочные продукты доменного, сталеплавильного, прокатного производств — шлаки, пыли, шламы, окалина, отсевы. Рециклинг побочных продуктов дает значительный экономический и экологический эффект.
Образующиеся в прокатном и сталеплавильном производстве скрап и окалина повторно применяются в процессе производства ванадиевого шлака в конвертерном цехе. Прокатную окалину для этого предварительно окусковывают на брикетировочной установке. Сталеплавильные шлаки проходят первичную переработку на шлакоразделках, где происходит дробление шлака и извлекаются металловключения, которые далее реализуются сторонним переработчикам.
ЕВРАЗ ЗСМК утилизирует и передает на вторичную переработку 4,6 млн т отходов в год. Основными источниками образования отходов производства (технологических отходов) становятся процессы производства кокса, извести, агломерата, чугуна, стали, проката, метизов, а также деятельность по обеспечению и обслуживанию основного производства. Ежегодно на комбинате утилизируется, перерабатывается и повторно используется около 88% отходов.
Предприятие также запустило в реализацию новый проект по организации сухого вывоза отходов фракции 1-150 мм. В результате из породы углеобогащения будут получать продукт, который можно использовать при изготовлении шлакоблочных изделий, производстве красного кирпича, строительстве и ремонте автодорог, засыпке оврагов.
Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) утилизирует и передает на вторичную переработку свыше 25 млн т производственных отходов. Кроме шин и масел компания также отправляет на переработку аккумуляторы, шахтные светильники, шпалы, ртутные лампы и фильтры очистки топлива. В РУК используется экологичный и перспективный метод утилизации масел и шин — низкотемпературная технология без доступа кислорода. Получаемая в результате пиролизная жидкость служит основой для изготовления асфальто-дорожного покрытия. Кроме того, она используется как высококачественное топливо для котельных, а также в работе сушильных агрегатов в сельском хозяйстве. Еще один продукт, получаемый при этом, — технический углерод. Он востребован в производстве пластмассы и резины.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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