Сотрудники ЕВРАЗ НТМК отправили на экопереработку 300 кг батареек II класса опасности

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК в рамках ежегодной экологической акции направили 300 кг отработанных гальванических элементов питания II класса опасности на безопасную для окружающей среды переработку. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Металлурги НТМК передают батарейки, используемые в пирометрах и портативных фонарях, измерительных приборах, а также в часах, пультах управления, на обезвреживание и дальнейшую переработку во ФГУП «Федеральный экологический оператор».«Ежегодно более 1 млн т производственных отходов передается на переработку в специализированные организации или утилизируется на участках комбинатов. На уральских предприятиях ЕВРАЗа ежегодно уходят на переработку лампы, автомобильные шины, гальванические элементы питания, картриджи. Объемы материалов для переработки с каждым годом растут», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.Также перерабатываются и отходы доменного и сталеплавильного производств, а бумага, картон, пластик сортируются и передаются на вторичную переработку.