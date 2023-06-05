Сотрудники ЕВРАЗ НТМК отправили на экопереработку 300 кг батареек II класса опасности

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...08.11.2022 ЕВРАЗ ЗСМК передал на переработку более 4 тонн макулатуры в рамках экологической акции
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК приняли участие в экологической акции по сбору макулатуры. ...14.04.2022 Предприятия ЕВРАЗа ежегодно отправляют на вторичную переработку более 34 млн тонн производственных отходов
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири ежегодно утилизируют и передают на вторичную ...22.04.2021 ЕВРАЗ ежегодно расходует на переработку автомобильных шин около 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Предприятия ЕВРАЗа в Сибири и на Урале ежегодно направляют на вторичную переработку ...25.10.2017 Уральские предприятия ЕВРАЗа закупили 6 тыс. вакцин против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК закуплено 6 тыс. вакцин против гриппа. Об этом ...