Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 62,05 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. По итогам марта 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 59,44 до 62,05 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.
В Каменске-Уральском средние цены на молоко выросли с 56,36 до 58,75 руб. за литр, Первоуральске — с 60,3 до 63,18 руб., Нижнем Тагиле — с 62,27 до 62,75 руб., Серове — с 62,96 до 66,31 руб., в Екатеринбурге — с 58,29 до 61,64 руб.
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