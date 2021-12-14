На Среднем Урале эпидпорог по ОРВИ превышен на 76%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 декабря зарегистрировано 51 тыс. 277 случаев ОРВИ, что на 76% выше уровня эпидпорога и на 5,6% ниже показателя прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 23 тыс. 096 случаев заболевания ОРВИ, что на 55,2% выше уровня эпидпорога и на 13,6% ниже уровня прошлой недели.
Отмечается, что в структуре заболеваемости 65% составляют дети до 17 лет. Чаще всего заражение ОРВИ происходит в возрастной группе от трех до шести лет.
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