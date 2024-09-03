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03.09.2024

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области с 26 августа по 1 сентября зарегистрировано почти 17 тыс. случаев ОРВИ, что ниже среднего многолетнего уровня на 34%, но выше показателя предыдущей недели на 3,1%. В структуре заболеваемости 46% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что находится на уровне прошлой недели и ниже среднемноголетних показателей на 8,9%.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в Кировграде, Среднеуральске, Полевском, Сысерти.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.
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