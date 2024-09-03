В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Свердловской области с 20 по 26 мая зарегистрировано 18,4 тыс. случаев ОРВИ, что ниже ...15.05.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 2,8%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Свердловской области в период с 6 по 12 мая зарегистрировано 17,1 тыс. случаев ОРВИ, ...15.04.2024 В Свердловской области с 8 по 14 апреля зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в период с 8 по 14 апреля зарегистрировано 25,5 тыс. случаев ...12.02.2024 На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области с 5 по 11 февраля зарегистрировано 41,4 тыс. случаев заболевания ...17.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 9,5% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области с 10 по 16 октября зарегистрировано 32 тыс. 479 случаев ОРВИ, ...