В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области с 26 августа по 1 сентября зарегистрировано почти 17 тыс. случаев ОРВИ, что ниже среднего многолетнего уровня на 34%, но выше показателя предыдущей недели на 3,1%. В структуре заболеваемости 46% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что находится на уровне прошлой недели и ниже среднемноголетних показателей на 8,9%.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в Кировграде, Среднеуральске, Полевском, Сысерти.



Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.