Главой администрации Ленинского района Екатеринбурга назначена Елена Беруашвили

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главой администрации Ленинского района Елену Беруашвили.
Елена Беруашвили работает в администрации Ленинского района с 2002 года, прошла путь от начальника управления образования до заместителя главы по социальным вопросам данного органа. С апреля 2013 года Е. Беруашвили исполняла обязанности главы района, говорится в сообщении на сайте районной администрации.
«Уважаемые коллеги, Ленинский район — один из самых значимых для города Екатеринбурга. Прошедший год показал, насколько слаженно действует команда района, насколько эффективно выстроена ее работа. Потому решение было принято — с сегодняшнего дня Елена Зауровна назначена на должность главы Администрации Ленинского района. Работы впереди много. Впереди — подготовка к 300-летию города Екатеринбурга, Универсиаде, и, конечно, во многом грядущие мероприятия затронут центр города и Ленинский район», — отметил Алексей Орлов.
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение в городскую думу проект о ...20.03.2017 И.о. главы администрации Ленинского района Екатеринбурга стал Олег Зятев
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 20 марта 2017 года представил ...04.04.2011 Главой администрации Ленинского района Екатеринбурга назначен Евгений Архипов
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поздравил Евгения Архипова с ...21.01.2011 Главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Александр Бреденко
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил главу администрации ...11.10.2010 Главой Кировского района Екатеринбурга назначен Александр Лошаков
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал два кадровых распоряжения — об ...