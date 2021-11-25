Главой администрации Ленинского района Екатеринбурга назначена Елена Беруашвили

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главой администрации Ленинского района Елену Беруашвили.



Елена Беруашвили работает в администрации Ленинского района с 2002 года, прошла путь от начальника управления образования до заместителя главы по социальным вопросам данного органа. С апреля 2013 года Е. Беруашвили исполняла обязанности главы района, говорится в сообщении на сайте районной администрации.



«Уважаемые коллеги, Ленинский район — один из самых значимых для города Екатеринбурга. Прошедший год показал, насколько слаженно действует команда района, насколько эффективно выстроена ее работа. Потому решение было принято — с сегодняшнего дня Елена Зауровна назначена на должность главы Администрации Ленинского района. Работы впереди много. Впереди — подготовка к 300-летию города Екатеринбурга, Универсиаде, и, конечно, во многом грядущие мероприятия затронут центр города и Ленинский район», — отметил Алексей Орлов.