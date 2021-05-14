УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:45

В Екатеринбурге произошел пожар на строительной площадке Clever Park

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Екатеринбурге на улице Машинной, неподалеку от пересечения с улицей Фурманова, произошел пожар. Предположительно, горит объект на строительной площадке жилого комплекса Clever Park, сообщают очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что сообщение о происшествии получено, на место выехали пожарные. Согласно предварительным данным, горит бытовка на территории стройплощадки. В борьбе с огнем задействованы две машины и восемь сотрудников МЧС. Информации о пострадавших на текущий момент не поступало.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2021 В центре Екатеринбурга горит кровля жилого дома

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. В Екатеринбурге в жилом восьмиэтажном доме по улице Шейнкмана, 19 загорелась кровля ...

02.11.2020 В Первоуральске на площади 4 тыс. кв. метров горит склад с пластиковой тарой, картоном и бумагой

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Крупный пожар произошел в Первоуральске в одном из ангаров на улице Сантехизделий. В ...

25.05.2020 В Екатеринбурге горит завод по производству стройматериалов

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. В Екатеринбурге произошел пожар предположительно на территории завода по производству ...

28.09.2015 В Екатеринбурге на строительной площадке произошел пожар

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2015. В Екатеринбурге на строительной площадке по ул. Новгородцевой произошел пожар. Об этом ...

27.11.2013 В Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке по ул. Цвиллинга

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2013. В Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке строящегося дома по ул. Цвиллинга. Об ...

Популярные новости
22.11.2021Всплеск инфляции взвинтил спрос на квартиры22.11.2021Жертвуя бизнесом23.11.2021Екатеринбургским застройщикам выпишут новые нормативы23.11.2021Татьяна Мерзлякова проверит QR-коды24.11.2021В Екатеринбурге готовятся благоустроить Октябрьскую площадь
Архив новостей
Декабрь 2021 (481)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18