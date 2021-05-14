В Екатеринбурге произошел пожар на строительной площадке Clever Park

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Екатеринбурге на улице Машинной, неподалеку от пересечения с улицей Фурманова, произошел пожар. Предположительно, горит объект на строительной площадке жилого комплекса Clever Park, сообщают очевидцы.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что сообщение о происшествии получено, на место выехали пожарные. Согласно предварительным данным, горит бытовка на территории стройплощадки. В борьбе с огнем задействованы две машины и восемь сотрудников МЧС. Информации о пострадавших на текущий момент не поступало.