В Свердловской области выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 192 тыс. 479 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 33 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 9 тыс. 091. За сутки из больниц выписан 451 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 165 тыс. 982 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 27 тыс. 022 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 241 тыс. 812 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 019 летальных случаев (всего 298 тыс. 222), выздоровели 30 тыс. 059 человек (всего 9 млн 014 тыс. 980).