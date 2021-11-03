За четыре года ММК вложил в сокращение выбросов в атмосферу более 3,2 млрд долл. США

УрБК, Магнитогорск, 20.12.2021. ПАО «ММК» получило награду Национальной премии «Чистый воздух». Комбинат занял первое место в номинации «Экопредприятие» за масштабную модернизацию и реализацию природоохранных инициатив, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
Национальная премия «Чистый воздух» присуждается за лучшие экологические практики, внедрение технологий по снижению выбросов и энергосбережение. Награды вручают медиагруппа «Комсомольская правда» и Российское экологическое движение. Заявки более чем 100 номинантов прошли через процедуру голосования на сайте «КП», а также оценку экспертного жюри.
Победу в номинации «Экопредприятие» ММК заслужил благодаря успешной реализации принятого в 2015 году плана стратегического развития до 2025 года, одной из ключевых целей которого является кардинальное снижение выбросов.
«Магнитогорский металлургический комбинат заботится о благополучии своих сотрудников и жителей Магнитогорска. Поэтому в сокращении уровня техногенной нагрузки на окружающую среду мы видим свою ключевую задачу, необходимую для реализации принципов устойчивого развития, обеспечения достойного будущего для всех, кто живет в Магнитогорске», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров.
С 2017 года ММК инвестировал в проекты, направленные на сокращение выбросов, более 3,2 млрд. долл. США и сократил валовые выбросы загрязняющих веществ на 10,4 тыс. т. Согласно плану стратегического развития, за период с 2017 по 2025 год валовые выбросы ММК сократятся на 30 тыс. т, а удельные — на 14%. Общий объем инвестиций в охрану атмосферного воздуха Магнитогорска за этот период составит 7 млрд долл. США.
Результатом планомерной реализации природоохранных мероприятий ММК стало снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска в 2,8 раза с 2017 года. А к 2025 году КИЗА сократится до уровня менее 5 единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город».
Яркий пример экологических инвестиций, реализованных в течение последних нескольких лет, — строительство самой современной в России аглофабрики № 5, а также аспирационных систем литейных дворов и подбункерных помещений на шести доменных печах, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата и сероулавливающих установок в аглоцехе.
В 2022 году планируется запуск первой коксовой батареи № 12, полным ходом идут работы по установке и запуску газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. В планах — запуск в 2025 году новой доменной печи № 11. Реализация этих проектов позволит вывести из работы устаревшие агрегаты: пять коксовых батарей и три доменные печи — и сделать воздух в Магнитогорске значительно чище.
УрБК, Магнитогорск, 03.11.2021. Благодаря плану стратегического развития до 2025 года, принятому ПАО «ММК», ...23.04.2021 ММК наращивает природоохранные инвестиции
Предприятие в 2021 году вложит в экопроекты более 9,3 млрд рублей ...19.03.2021 В Магнитогорске при участии ММК последовательно снижается уровень загрязнения атмосферного воздуха
УрБК, Магнитогорск, 19.03.2021. По результатам ежегодной оценки качества атмосферного воздуха, проведенной ...06.11.2019 Экологические проекты ММК позволили улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске в два раза
УрБК, Магнитогорск, 06.11.2019. Экологические проекты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) позволили ...15.12.2017 Минприроды РФ наградило ММК дипломом за активную экологическую политику
УрБК, Магнитогорск, 15.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат отмечен дипломом Министерства природных ...