За четыре года ММК вложил в сокращение выбросов в атмосферу более 3,2 млрд долл. США

УрБК, Магнитогорск, 20.12.2021. ПАО «ММК» получило награду Национальной премии «Чистый воздух». Комбинат занял первое место в номинации «Экопредприятие» за масштабную модернизацию и реализацию природоохранных инициатив, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



Национальная премия «Чистый воздух» присуждается за лучшие экологические практики, внедрение технологий по снижению выбросов и энергосбережение. Награды вручают медиагруппа «Комсомольская правда» и Российское экологическое движение. Заявки более чем 100 номинантов прошли через процедуру голосования на сайте «КП», а также оценку экспертного жюри.



Победу в номинации «Экопредприятие» ММК заслужил благодаря успешной реализации принятого в 2015 году плана стратегического развития до 2025 года, одной из ключевых целей которого является кардинальное снижение выбросов.



«Магнитогорский металлургический комбинат заботится о благополучии своих сотрудников и жителей Магнитогорска. Поэтому в сокращении уровня техногенной нагрузки на окружающую среду мы видим свою ключевую задачу, необходимую для реализации принципов устойчивого развития, обеспечения достойного будущего для всех, кто живет в Магнитогорске», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров.



С 2017 года ММК инвестировал в проекты, направленные на сокращение выбросов, более 3,2 млрд. долл. США и сократил валовые выбросы загрязняющих веществ на 10,4 тыс. т. Согласно плану стратегического развития, за период с 2017 по 2025 год валовые выбросы ММК сократятся на 30 тыс. т, а удельные — на 14%. Общий объем инвестиций в охрану атмосферного воздуха Магнитогорска за этот период составит 7 млрд долл. США.



Результатом планомерной реализации природоохранных мероприятий ММК стало снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска в 2,8 раза с 2017 года. А к 2025 году КИЗА сократится до уровня менее 5 единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город».



Яркий пример экологических инвестиций, реализованных в течение последних нескольких лет, — строительство самой современной в России аглофабрики № 5, а также аспирационных систем литейных дворов и подбункерных помещений на шести доменных печах, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата и сероулавливающих установок в аглоцехе.



В 2022 году планируется запуск первой коксовой батареи № 12, полным ходом идут работы по установке и запуску газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. В планах — запуск в 2025 году новой доменной печи № 11. Реализация этих проектов позволит вывести из работы устаревшие агрегаты: пять коксовых батарей и три доменные печи — и сделать воздух в Магнитогорске значительно чище.