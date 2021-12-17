Спрос на малогабаритные квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 1,9 раза

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Спрос на малогабаритные квартиры (число просмотренных объявлений о продаже жилья площадью до 30 кв. м.) в новостройках Екатеринбурга в III квартале 2021 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Общее число объявлений о продаже микроквартир на первичном рынке жилья уральской столицы за год увеличилось в 2,5 раза.
Отметим, что на «вторичке» спрос на малогабаритные квартиры (также площадью до 30 кв. м.) за аналогичный период вырос на 19%, объем предложения — на 12%.
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Спрос на покупку вторичного жилья (число просмотренных объявлений на платформе) в ...20.10.2021 Спрос на аренду жилья в Екатеринбурге за год вырос на 44%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. Спрос на аренду жилья в Екатеринбурге (число запрошенных контактов арендодателей на ...07.07.2021 Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 1,7 раза
Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца на платформе) во II квартале ...07.07.2021 Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 1,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца ...21.04.2021 Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 2,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца ...