Спрос на малогабаритные квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 1,9 раза

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Спрос на малогабаритные квартиры (число просмотренных объявлений о продаже жилья площадью до 30 кв. м.) в новостройках Екатеринбурга в III квартале 2021 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Общее число объявлений о продаже микроквартир на первичном рынке жилья уральской столицы за год увеличилось в 2,5 раза.



Отметим, что на «вторичке» спрос на малогабаритные квартиры (также площадью до 30 кв. м.) за аналогичный период вырос на 19%, объем предложения — на 12%.