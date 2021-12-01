УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:42

ЦБ оценил влияние нового штамма коронавируса на деловую активность

УрБК, Москва, 17.12.2021. Аналитики Банка России считают, что ситуация вокруг нового штамма коронавируса может негативно повлиять на экономическую активность в стране. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер», — отмечают аналитики ЦБ.

Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в ноябре 2021 года составил 47,1 пункта против 48,8 пункта в октябре, сообщали аналитики исследовательской организации IHS Markit.

Напомним, что если этот показатель превышает 50, значит, экономическая активность растет, если ниже — уменьшается.

В докладе аналитиков говорилось, что условия спроса в секторе услуг вряд ли значительно улучшатся до тех пор, пока не будут сняты введенные из-за пандемии ограничительные меры.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.12.2021 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России вырос до 51,7 пункта

УрБК, Москва, 01.12.2021. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в ноябре 2021 года составил ...

03.11.2021 Индекс деловой активности сферы услуг в России снизился до 48,8 пункта

Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг в России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта против 50,5 пункта в ...

03.11.2021 Индекс деловой активности сферы услуг в России снизился до 48,8 пункта

УрБК, Москва, 03.11.2021. Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг в России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта ...

01.11.2021 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 51,6 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2021. Индекс деловой активности (IPM) обрабатывающей промышленности России в октябре составил 51,6 ...

05.10.2021 В российской сфере услуг индекс деловой активности достиг 50,5 пункта

УрБК, Москва, 05.10.2021. В России индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в сентябре 2021 года вырос с 49,3 ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов19.11.2021Пугающая закредитованность18.11.2021Почему на рынке жилья не работают прогнозы19.11.2021Туристов хотят заманить в деревню18.11.2021К зиме готовы
Архив новостей
Декабрь 2021 (437)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18