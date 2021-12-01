ЦБ оценил влияние нового штамма коронавируса на деловую активность

УрБК, Москва, 17.12.2021. Аналитики Банка России считают, что ситуация вокруг нового штамма коронавируса может негативно повлиять на экономическую активность в стране. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
«Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер», — отмечают аналитики ЦБ.
Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в ноябре 2021 года составил 47,1 пункта против 48,8 пункта в октябре, сообщали аналитики исследовательской организации IHS Markit.
Напомним, что если этот показатель превышает 50, значит, экономическая активность растет, если ниже — уменьшается.
В докладе аналитиков говорилось, что условия спроса в секторе услуг вряд ли значительно улучшатся до тех пор, пока не будут сняты введенные из-за пандемии ограничительные меры.
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