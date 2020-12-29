Эксперты разрешили строительство магазина в центре Екатеринбурга рядом с Мытным двором

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Историко-культурная экспертиза дала разрешение на строительство магазина в центре Екатеринбурга, рядом с Мытным двором. Соответствующее заключение экспертов размещено на сайте Управления по охране культурного наследия Свердловской области.



Согласно документу, предложенный в рассматриваемом проекте комплекс мероприятий по сохранению культурного слоя Екатеринбурга XVIII — начала XX века достаточен. В связи с этим выдано положительное заключение.



В заключении значится, что на данном участке появится «Промтоварный магазин с баром по адресу Екатеринбург, угол улиц 8 Марта — Малышева». Также известно, что у магазина, который здесь появится, будут построены два подземных этажа.



Участок, на котором планируется начать строительство, несколько лет назад был обнесен забором.