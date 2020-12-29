Эксперты разрешили строительство магазина в центре Екатеринбурга рядом с Мытным двором

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Историко-культурная экспертиза дала разрешение на строительство магазина в центре Екатеринбурга, рядом с Мытным двором. Соответствующее заключение экспертов размещено на сайте Управления по охране культурного наследия Свердловской области.
Согласно документу, предложенный в рассматриваемом проекте комплекс мероприятий по сохранению культурного слоя Екатеринбурга XVIII — начала XX века достаточен. В связи с этим выдано положительное заключение.
В заключении значится, что на данном участке появится «Промтоварный магазин с баром по адресу Екатеринбург, угол улиц 8 Марта — Малышева». Также известно, что у магазина, который здесь появится, будут построены два подземных этажа.
Участок, на котором планируется начать строительство, несколько лет назад был обнесен забором.
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало ...20.05.2020 В центре Екатеринбурга возник пожар рядом с «Доходным домом Дмитриевых»
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. В центре Екатеринбурга возник пожар в исторической постройке по адресу ул. Вайнера, ...23.01.2019 В Екатеринбурге разрешили строительство на месте Приборостроительного завода
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2019. В Екатеринбурге историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на ...01.02.2018 Госэкспертиза не разрешила строить жилой комплекс на площадке Уральского приборостроительного завода
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2018. Государственная историко-культурная экспертиза выдала отрицательное заключение на ...26.07.2012 В центре Екатеринбурга началось строительство здания с возможными нарушениями разрешительной документации
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2012. В Екатеринбурге возле Окружного дома офицеров началось строительство 4-этажного здания, ...