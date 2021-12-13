Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников изменил прогноз по ВВП до 4,3%

УрБК, Москва, 17.12.2021. Рост ВВП РФ в 2021 году составит минимум 4,3%, что превышает ранее сделанные прогнозы. Об этом сообщил Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время выступления в Российском союзе промышленников и предпринимателей, передает «Интерфакс».



По словам главы ведомства, скорректировать прогноз позволило получение данных за октябрь. Также улучшились ожидания по инвестициям в основной капитал в 2021 году.



«Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев выросли на 7,6%, по году чуть скромнее мы оцениваем — 5,6% роста, учитывая сильные итоги IV квартала прошлого года. Это хорошие цифры, это уверенный рост, и он продлится и в следующем году», — отметил М. Решетников.



Добавим, что ранее Росстат по итогам III квартала 2021 года также оценил ВВП России в 4,3%.