Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников изменил прогноз по ВВП до 4,3%

УрБК, Москва, 17.12.2021. Рост ВВП РФ в 2021 году составит минимум 4,3%, что превышает ранее сделанные прогнозы. Об этом сообщил Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время выступления в Российском союзе промышленников и предпринимателей, передает «Интерфакс».
По словам главы ведомства, скорректировать прогноз позволило получение данных за октябрь. Также улучшились ожидания по инвестициям в основной капитал в 2021 году.
«Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев выросли на 7,6%, по году чуть скромнее мы оцениваем — 5,6% роста, учитывая сильные итоги IV квартала прошлого года. Это хорошие цифры, это уверенный рост, и он продлится и в следующем году», — отметил М. Решетников.
Добавим, что ранее Росстат по итогам III квартала 2021 года также оценил ВВП России в 4,3%.
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