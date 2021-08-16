В России темпы роста ВВП снизились до 4,3% в год

УрБК, Москва, 16.12.2021. Росстат по итогам III квартала 2021 года оценил ВВП России в 4,3%. Это означает снижение темпов роста показателя за квартал более чем вдвое, сообщает «Коммерсантъ».
Ухудшение динамики экономики издание объясняет существенным влиянием эффекта базы — в 2020 году снижение ВВП в III квартале замедлилось с 7,8% до 4,5%. Из-за этого ухудшилась внутригодовая динамика экономики к III кварталу текущего года.
Аналитики ЦМАКП считают, что снижению ВВП в III квартале со стороны производства способствовали спад в строительстве и обнуление роста в торговле с учетом сезонности. Со стороны потребления свою роль сыграли уменьшение реальных зарплат, стабилизация инвестиций, а также снижение экспорта товаров на фоне их импорта.
«Хотя за девять месяцев 2021 года ВВП вырос на 4,6%, готовые темпы его увеличения продолжат замедляться в силу снижения позитивного влияния эффекта базы и фундаментальных факторов — исчерпания отложенного спроса и отсутствия значимых стимулов для дальнейшего ускоренного роста. В Минэкономики ранее отмечали, что годовая динамика ВВП постепенно ухудшается — его рост замедлился в годовом выражении до 3,4% в октябре с 3,7% в сентябре», — пишет «Коммерсантъ».
УрБК, Москва, 16.08.2021. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая прогнозирует ...19.12.2019 Минэкономразвития прогнозирует риск замедления экономической активности в конце 2019 и начале 2020 года
УрБК, Москва, 19.12.2019. По итогам 11 месяцев 2019 года рост ВВП России составил 1,3%, при этом в ноябре в годовом ...17.12.2019 Темпы роста промышленности в России в конце 2019 года могут оказаться ниже 2,3%
УрБК, Москва, 17.12.2019. По итогам 2019 года динамика промышленности в России может оказаться несколько ниже текущего ...13.03.2019 Минэкономразвития РФ считает исчерпанным влияние повышения НДС на инфляцию
В феврале 2019 года темп роста цен в России вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании влияния ...13.03.2019 Минэкономразвития РФ считает исчерпанным влияние повышения НДС на инфляцию
УрБК, Москва, 13.03.2019. В феврале 2019 года темп роста цен в России вернулся к уровням прошлого года, что ...