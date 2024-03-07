ЦМАКП зафиксировал признаки замедления российской экономики

Материалы по теме

Росстат зафиксировал в 2023 году снижение уровня бедности в стране до 9,3%

УрБК, Москва, 07.03.2024. В 2023 году уровень бедности в РФ снизился до 9,3% (13,5 млн человек). В 2022 году этот ...

В России с конца прошлого года снижается спрос на рабочие места

УрБК, Москва, 04.06.2019. На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны ...

Число банкротств в строительной отрасли в 2017 году достигло исторического максимума

УрБК, Москва, 13.11.2017. Количество банкротств в строительной отрасли к сентябрю 2017 года достигло исторического ...

ЦМАКП: Ключевая ставка может быть повышена до 37%

УрБК, Москва, 15.01.2015. ЦБ может поднять ставку с текущих 17% до 37%. Об этом заявил ведущий эксперт Центра ...

«Коммерсантъ» и Алексей Шаповалов: Зарплаты стали меньше, расходы — больше

Росстат опубликовал доклад о состоянии экономики в первом квартале 2011 года. Данные демонстрируют увеличение роста ...