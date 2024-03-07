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Вчера, 12:37

ЦМАКП зафиксировал признаки замедления российской экономики

УрБК, Москва, 19.03.2024. В конце 2023 — начале 2024 года многие показатели экономики РФ демонстрируют заметное ухудшение динамики. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выводы экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Данные о развитии отдельных секторов внушают изрядное напряжение — остановился рост потребления населения и, по-видимому, инвестиций, а экспорт товаров падает. Со стороны производства остановился рост в промышленности (и, вероятно, в строительстве), на транспорте наблюдается снижение», — говорится в мартовском выпуске ежемесячной записки «Анализ макроэкономических тенденций» ЦМАКП.

Так, предложение инвестиционных товаров в экономике России в январе 2024 года оказалось ниже максимума 2023 года на 3,1%. Сфера строительства, возможно, тоже уходит в стагнацию (январь 2024 года — минус 1,3% в среднем за месяц). Снижается объем инвестиций в машины и оборудование (возник дефицит импорта ряда видов комплектующих, сырья, запчастей).

«В промышленности наблюдается дефляция, которая может привести к провалу доходов основных отраслей и сделает экономику крайне уязвимой к ситуации «дорогих денег», особенно в отношении инвестиций, полагают аналитики», — резюмирует издание.
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