УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:42

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга планируют повысить до 33 рублей с 1 февраля 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга работает над повышением стоимости проезда в общественном транспорте до 33 руб. Соответствующие документы переданы в региональную энергетическую комиссию.

«По цене на проезд. Документы сегодня рассматриваются РЭКом. Мы выходим на общую стоимость в 33 руб. Это позволит нам, в частности, сформировать инвестнадбавку и достаточно серьезно обновить подвижной состав», — рассказал сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции.

Точная дата введения повышенных тарифов неизвестна, но, скорее всего, это произойдет с 1 февраля, уточнил он. При этом глава города подчеркнул, что все льготы при проезде в общественном транспорте сохранятся.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...

13.01.2017 РЭК повысила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 28 рублей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области повысила стоимость проезда в общественном транспорте ...

28.12.2016 РЭК перенесла вопрос о пересмотре стоимости проезда в ОТ Екатеринбурга на неопределенный срок

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области перенесла рассмотрение ...

18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в Екатеринбурге вырастет до 23 рублей

Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте. Теперь ...

18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 23 рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов17.11.2021Возвращение в зону эвакуации19.11.2021Пугающая закредитованность17.11.2021Хозяйство после ЧС18.11.2021Почему на рынке жилья не работают прогнозы
Архив новостей
Декабрь 2021 (405)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18