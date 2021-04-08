Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга планируют повысить до 33 рублей с 1 февраля 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга работает над повышением стоимости проезда в общественном транспорте до 33 руб. Соответствующие документы переданы в региональную энергетическую комиссию.
«По цене на проезд. Документы сегодня рассматриваются РЭКом. Мы выходим на общую стоимость в 33 руб. Это позволит нам, в частности, сформировать инвестнадбавку и достаточно серьезно обновить подвижной состав», — рассказал сегодня глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции.
Точная дата введения повышенных тарифов неизвестна, но, скорее всего, это произойдет с 1 февраля, уточнил он. При этом глава города подчеркнул, что все льготы при проезде в общественном транспорте сохранятся.
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...13.01.2017 РЭК повысила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 28 рублей
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области повысила стоимость проезда в общественном транспорте ...28.12.2016 РЭК перенесла вопрос о пересмотре стоимости проезда в ОТ Екатеринбурга на неопределенный срок
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Региональная экономическая комиссия (РЭК) Свердловской области перенесла рассмотрение ...18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в Екатеринбурге вырастет до 23 рублей
Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте. Теперь ...18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 23 рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в ...