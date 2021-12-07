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В Свердловской области выявлено 632 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 189 тыс. 988 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 33 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 957. За сутки из больниц выписано 434 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 164 тыс. 235 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 28 тыс. 486 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 131 тыс. 646 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 133 летальных случая (всего 294 тыс. 024), выздоровели 37 тыс. 155 человек (всего 8 млн 876 тыс. 788).

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