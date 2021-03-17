«Атомстройкомплекс-строительство» сохранил рейтинг АКРА на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» на уровне «BBB+(RU)» с прогнозом «стабильный». Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.



Присвоение данного кредитного рейтинга АКРА обосновало сильной рыночной позицией девелопера, очень сильным бизнес-профилем, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой обслуживания долга, сильной ликвидностью, средней рентабельностью бизнеса, средней оценкой денежного потока и средним уровнем корпоративного управления.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



В настоящий момент застройщик произвел в обращение один биржевой выпуск облигаций компании на 1,15 млрд руб. и один выпуск классических облигаций на 1 млрд руб.



Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев отметил, что компания готовит и аудирует свою отчетность по международным стандартам. На сегодняшний день организация проводит реструктуризацию для обеспечения прозрачности ее деятельности для сторонних инвесторов.



«В планах — выход компании на IPO. Мы рассматриваем возможность так называемой сделки PRE-IPO — непубличное привлечение инвестиций для строительства второй очереди цементного завода для выпуска дефицитного белого цемента», — добавил он.



«Атомстройкомплекс» — крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, который стабильно занимает лидирующие позиции по объемам жилищного строительства. Единственная в регионе строительная компания полного цикла, «Атомстройкомплекс» имеет собственную производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный институт. В состав холдинга входит 11 заводов, которые полностью обеспечивают потребности застройщика. По данным Единого ресурса застройщиков, суммарный объем проектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в период с 2022 по 2024 год, ожидается на уровне более 760 тыс. кв. м. общей площади, а объем портфеля текущего строительства компании на начало декабря 2021 года составлял 308,5 тыс. кв. м.



За 26 лет работы на рынке компания «Атомстройкомплекс» возвела более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, в том числе более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. метров.



«Атомстройкомплекс» — надежный партнер правительства Свердловской области в решении задач социального развития и реализации в Уральском регионе национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие здравоохранения», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В портфеле компании порядка 20 объектов в рамках нацпроектов.