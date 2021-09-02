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В Екатеринбурге с начала года продали почти 1 млн кв. метров жилья в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. За 11 месяцев 2021 года в Екатеринбурге реализовали 947 тыс. кв. м. жилья в новостройках. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».

Всего в январе-ноябре текущего года было заключено около 20 тыс. договоров долевого участия на общую сумму 86 млрд руб.

«Главным фактором 2021 года, поддерживающим спрос на квартиры, стало «бегство от инфляции» и желание сохранить семейный капитал. «Тратить, а не сберегать» — условие успеха рынка жилья в прошедшем году. Тем более, что ставки по ипотеке оставались крайне привлекательными на фоне растущей инфляции и ключевой ставки», — отметил М. Хорьков.

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