ЕВРАЗ НТМК начал изготавливать новые виды продукции из стали

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В крупносортном цехе ЕВРАЗ НТМК специалисты наладили выпуск новых видов металлопродукции. Это изделия из различных марок стали для строительной сферы, машиностроения и горнодобывающей отрасли, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Конструкционный круглый прокат диаметром 65, 95 и 125 мм из легированных марок стали обладает высокой прочностью и соответствует требованиям ГОСТ. Шахтная стойка для крепи горных выработок СВП-33 выше и шире предыдущей версии СВП-27. В месяц в подразделении изготавливают около 350 т данного вида профиля. Всего в цехе произведено уже более 600 т СВП-33. Также в этом году комбинат выпустил двутавры новых профилеразмеров по российскому и зарубежным стандартам. Освоены еще два вида более жестких марок стали.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
ЕВРАЗ НТМК постоянно наращивает мощности для выпуска новых видов проката. На комбинате освоено более 300 видов двутавровых балок и свыше 70 видов железнодорожных колес для различных подвижных составов. Здесь выпускают шпунт Ларсена, вагонные стойки, стальные мелющие шары пятой группы твердости.
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