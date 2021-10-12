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В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».

«В последние месяцы в открытой экспозиции на первичном рынке Екатеринбурга находится 16-18 тыс. квартир. Но число нереализованных квартир (проектное число минус заключенные сделки) превышает отметку в 30 тыс. Это рекордный показатель за всю историю рынка», — заявил М. Хорьков.

Ранее стало известно, что объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократился на 21,7%.

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