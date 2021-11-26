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Вчера, 17:07

Южный Урал попал в топ-10 регионов РФ по числу выданных в ноябре потребкредитов

УрБК, Челябинск, 15.12.2021. В Челябинской области в ноябре 2021 года было выдано 37 тыс. 719 потребительских кредитов, что на 1,3% больше показателя предыдущего месяца этого года (37 тыс. 248 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположилась Москва (78,4 тыс. ед.), на втором — Московская область (66,2 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (53,3 тыс. ед.), на четвертом — Башкортостан (48,9 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург (48,7 тыс. ед.).

В целом по стране в ноябре 2021 года было выдано 1,36 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,37 млн ед.). При этом количество выданных потребкредитов снижается третий месяц подряд: по сравнению с августом текущего года (1,49 млн ед.) в ноябре выдача сократилась на 8,4%.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в этом году в сегменте потребкредитов банки продолжают придерживаться достаточно консервативной политики. В пользу этого говорит как осеннее сокращение выдачи потребкредитов, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня «допандемийного» 2019 года.

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