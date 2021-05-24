Свердловский губернатор проинспектировал ход строительства объектов Универсиады в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал ход строительства объектов Всемирных студенческих игр-2023, расположенных в Академическом районе города.



Отметим, что на юго-западе города ведется строительство четырехэтажного здания будущего Дворца дзюдо.



«Проект был подготовлен с учетом всех требований Международной федерации университетского спорта FISU. Это будет современное спортивное сооружение для проведения поединков самого высокого уровня», — говорится в сообщении на сайте главы региона.



Вблизи Дворца дзюдо в Академическом постоят 12 новых открытых теннисных кортов. В этом месте уже работает детская Академия тенниса «Гринвич», где тренируются спортсмены на крытых и открытых кортах. По требованиям FISU площадок под открытым небом должно быть больше. Сейчас проводятся необходимые подготовительные процедуры, чтобы в следующем году перейти к строительству.



Напомним, что Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. На соревнованиях по 15 обязательным и 3 дополнительным видам спорта будет разыграно 247 комплектов наград. Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов.