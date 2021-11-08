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В Свердловской области выявлено 637 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 637 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 189 тыс. 356 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 32 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 924. За сутки из больниц выписано 439 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 163 тыс. 801 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 28 тыс. 363 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 103 тыс. 160 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 142 летальных случая (всего 292 тыс. 891), выздоровели 35 тыс. 633 человека (всего 8 млн 839 тыс. 633).

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