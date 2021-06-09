В новогодние праздники из аэропорта Кольцово уральцам будет доступно 79 направлений полетов

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В новогодние каникулы международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») подготовит для жителей Урала 79 различных направлений полетов из Екатеринбурга по России и за рубеж.
Одними из самых популярных направлений в новогодние праздники становятся Москва и Санкт-Петербург, а также Калининград, Нижний Новгород и Казань. За период с 31 декабря по 9 января предполагаются регулярные вылеты в эти города из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Для любителей отдыха на свежем воздухе предусмотрены регулярные рейсы в Сочи, откуда можно добраться до Красной поляны, Новокузнецк, воздушные ворота горнолыжного курорта Шерегеш, и Минеральные Воды, которые подойдут любителям менее активного отдыха.
Более 45 вылетов запланировано в Доминикану, ОАЭ, Египет, Турцию и на Кипр. Также доступно 16 направлений полетов в страны СНГ. Из Екатеринбурга можно будет улететь в Ереван, Баку, Минск и Нур-Султан.
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