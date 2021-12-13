Уборку на улицах Екатеринбурга 14 декабря ведут 370 рабочих и 152 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Дорожные службы продолжают круглосуточную работу по очистке улиц и дорог Екатеринбурга. Сегодня на уборку города вышли 370 рабочих и 152 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.
За прошедшие сутки с территории города на полигоны было вывезено 424 т снежной массы и 29 т мусора. На очистке города было задействовано 474 сотрудника дорожных служб и 237 спецмашин. Для обработки дорог и пешеходных зон от наледи применили 18 т противогололедных материалов и 31 т фракционного песка.
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