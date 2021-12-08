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Вчера, 13:45

В Свердловской области выявлен 641 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 188 тыс. 719 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован 31 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 892. За сутки из больниц выписано 443 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 163 тыс. 362 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 28 тыс. 343 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 10 млн 074 тыс. 797 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 145 летальных случаев (всего 291 тыс. 749), выздоровели 34 тыс. 084 человека (всего 8 млн 804 тыс. 000).

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