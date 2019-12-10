«Уральские авиалинии» перевезли миллионного пассажира с начала года в аэропорту Пулково

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. На прошлой неделе «Уральские авиалинии» поприветствовали миллионного пассажира авиакомпании в международном аэропорту Пулково. Юбилейным пассажиром стала Олеся Адамушкина, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Москву на рейсе U6-60, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Компания «Уральские авиалинии» впервые за все время осуществления пассажирских перевозок через аэропорт Пулково перевезла один миллион человек за календарный год.
Генеральный представитель авиакомпании в Санкт-Петербурге Елена Икчурина, начальник отдела организации и контроля обслуживания пассажиров и багажа Виктор Супрун и представитель аэропорта — руководитель комплексной смены Павел Кушниренко поприветствовали путешественницу.
В подарок Олеся Адамушкина получила сертификат на бесплатное посещение бизнес-зала Пулково, сувенирную продукцию от аэропорта и сертификат на бесплатный авиабилет по России от авиакомпании.
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Международный аэропорт Симферополь 9 декабря 2019 года обслужил пятимиллионного ...21.12.2018 Пассажир «Уральских авиалиний» стал шестимиллионным в Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. «Уральские авиалинии» перевезли шестимиллионного пассажира аэропорта Кольцово. Им стала ...13.11.2017 «Уральские авиалинии» встретили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге в международном аэропорту Кольцово состоялась торжественная церемония ...23.10.2015 «Уральские авиалинии» перевезли миллионного пассажира аэропорта Челябинск
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла миллионного пассажира международного ...20.12.2011 Пассажир ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» может стать 25-миллионным для аэропорта Домодедово
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2011. Завтра московский аэропорт Домодедово поставит очередной рекорд. Впервые в России ...