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«Уральские авиалинии» перевезли миллионного пассажира с начала года в аэропорту Пулково

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. На прошлой неделе «Уральские авиалинии» поприветствовали миллионного пассажира авиакомпании в международном аэропорту Пулково. Юбилейным пассажиром стала Олеся Адамушкина, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Москву на рейсе U6-60, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Компания «Уральские авиалинии» впервые за все время осуществления пассажирских перевозок через аэропорт Пулково перевезла один миллион человек за календарный год.

Генеральный представитель авиакомпании в Санкт-Петербурге Елена Икчурина, начальник отдела организации и контроля обслуживания пассажиров и багажа Виктор Супрун и представитель аэропорта — руководитель комплексной смены Павел Кушниренко поприветствовали путешественницу.

В подарок Олеся Адамушкина получила сертификат на бесплатное посещение бизнес-зала Пулково, сувенирную продукцию от аэропорта и сертификат на бесплатный авиабилет по России от авиакомпании.

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