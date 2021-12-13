«Россети Урал» подключили к электроснабжению новые дома на ВИЗе в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») выполнили подключение первой очереди жилого комплекса «Тихомиров». Новые многоквартирные дома находятся в квадрате улиц Викулова — Металлургов — Каменщиков — Начдива Васильева в Верх-Исетском районе столицы Среднего Урала, сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург».



Две кабельные линии 10 кВ и новую трансформаторную мастера подключили в современную электросетевую инфраструктуру. Это позволит выдать запланированную застройщиком мощность в объеме 880 кВт.



Первая очередь строительства, как и весь новый жилой комплекс комфорт-класса, будет обеспечена электроснабжением второй категории надежности.