Главу Екатеринбурга Алексея Орлова включили в состав совета при президенте РФ по нацпроектам

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов войдет в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом говорится в указе главы государства об изменении состава этого органа, опубликованном на официальном портале правовой информации.



Помимо А. Орлова в обновленный состав Совета войдут полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский, а также глава МО «Томский район» Томской области Александр Терещенко.