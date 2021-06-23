Главу Екатеринбурга Алексея Орлова включили в состав совета при президенте РФ по нацпроектам

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов войдет в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом говорится в указе главы государства об изменении состава этого органа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Помимо А. Орлова в обновленный состав Совета войдут полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский, а также глава МО «Томский район» Томской области Александр Терещенко.
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