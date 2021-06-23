УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

Главу Екатеринбурга Алексея Орлова включили в состав совета при президенте РФ по нацпроектам

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов войдет в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом говорится в указе главы государства об изменении состава этого органа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Помимо А. Орлова в обновленный состав Совета войдут полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский, а также глава МО «Томский район» Томской области Александр Терещенко.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2021 Глава Екатеринбурга утвердил обновленный состав архитектурно-градостроительного совета города

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении обновленного ...

02.06.2021 Администрация Екатеринбурга создала Совет по стратегическому развитию города

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение реорганизовать Экологический совет, ...

28.04.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал президентом ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Сегодня, 28 апреля, координационный совет ассоциации «Города Урала» избрал президентом ...

06.02.2013 Леонид Рапопорт вошел в состав Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2013. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид ...

14.09.2011 Полномочный представитель Президента в УрФО Евгений Куйвашев вошел в состав Совета безопасности РФ

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о включении в состав Совета безопасности РФ ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (311)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18