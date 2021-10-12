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Вчера, 18:01

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП страны в текущем году выше 4,6%

УрБК, Москва, 13.12.2021. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что темпы роста ВВП России в текущем году могут быть выше официального прогноза ведомства в 4,6%. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«Октябрьская статистика вышла достаточно сильная, в целом, мы говорим о том, что за 10 месяцев у нас темпы роста 4,6% по ВВП, наша оценка. Это нам позволяет даже чуть лучше наших оценок ожидать, что мы делали в августе-сентябре, итоги года», — цитирует «Прайм» М. Решетникова.

Ранее глава Минэкономразвития заявил о повышении прогноза по инфляции в РФ в 2021 году с 5,8% до 7,4% из-за аномального роста цен на продукты.

Добавим, что в ноябре годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 8,37%. Продовольственные товары за год подорожали на 9,94%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 6,18%, алкоголь — на 2,78%.

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