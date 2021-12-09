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09.12.2021

Годовая инфляция на Среднем Урале в ноябре ускорилась до 8,37%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2021 года составила 8,37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в октябре — 8,18%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,94%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 6,18%, алкоголь — на 2,78%.

По сравнению с предыдущим месяцем инфляция на Среднем Урале в ноябре составила 0,9%.

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