Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к вводу в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к сдаче в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в городе Верхотурье по адресу улица Заводская, 7б. Мастера полностью завершили работы по технологическому присоединению здания, сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».
Для осуществления возможности подключения дома энергетики построили две линии электропередачи 0,4 кВ с применением современного самонесущего изолированного провода (СИП), выполнили реконструкцию распредустройств 0,4 кВ в двух трансформаторных подстанциях и осуществили ряд других работ.
Все выполненные мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение многоквартирного жилого дома, предназначенного для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, а также улучшение качества жизни граждан городского округа Верхотурский с населением более 15 тыс. человек.
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