УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:08

Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к вводу в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к сдаче в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в городе Верхотурье по адресу улица Заводская, 7б. Мастера полностью завершили работы по технологическому присоединению здания, сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».

Для осуществления возможности подключения дома энергетики построили две линии электропередачи 0,4 кВ с применением современного самонесущего изолированного провода (СИП), выполнили реконструкцию распредустройств 0,4 кВ в двух трансформаторных подстанциях и осуществили ряд других работ.

Все выполненные мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение многоквартирного жилого дома, предназначенного для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, а также улучшение качества жизни граждан городского округа Верхотурский с населением более 15 тыс. человек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.12.2021 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» предоставили электроэнергию новостройке в Новой Ляле

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» провели ...

22.11.2021 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроснабжением городской сквер в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

25.06.2021 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» завершили ремонт в распределительных сетях деревни Пинягина Верхотурского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

26.03.2021 Энергетики компании «Россети Урал» отремонтировали воздушную ЛЭП в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

22.09.2020 Энергетики компании «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух объектов телевещания на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 22.09.2020. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (311)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18