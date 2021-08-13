На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области потребительские цены на товары и услуги в ноябре 2021 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат. За месяц заметнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (плюс 10,8%), куриные яйца (плюс 6,3%), шлифованный рис (плюс 6%), картофель (плюс 5,7%), морковь (плюс 5,5%), мороженую неразделанную рыбу (плюс 5,1%), пшеничную муку (плюс 4,3%), сахар-песок (плюс 4%) и пшено (плюс 3,2%). Единственным продуктом, на который снизилась цена за месяц, согласно данным Свердловскстата, стал репчатый лук (минус 3,3%).

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