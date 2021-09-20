ММК продолжает реализацию проекта по улучшению качества жизни магнитогорцев

УрБК, Магнитогорск, 13.12.2021. ПАО «ММК» продолжает реализацию различных проектов, направленных на улучшение качества жизни в Магнитогорске. В рамках делового визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников продемонстрировал производственные и социальные объекты, реализуемые на комбинате и на территории города.



В их числе — комплекс газоочистных установок, модернизацией которого занимаются специалисты кислородно-конвертерного цеха ПАО «ММК». Главная задача проекта — минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и снизить валовые выбросы пыли цеха на 500 т в год.



К маю 2022 года в электросталеплавильном цехе будет построена и запущена в эксплуатацию газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи № 1. Это позволит сократить выбросы пыли от комбината еще на 300 т в год.



«Масштабная модернизация ММК уже позволила вывести из эксплуатации наиболее опасные в экологическом отношении агрегаты и производства и существенно улучшить экологические показатели. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Виктор Рашников.



Один из крупнейших инвестиционных объектов ПАО «ММК», реализуемых в настоящее время, — комплекс коксовой батареи № 12. Новая коксовая батарея сможет заменить собой пять старых. Запуск первой очереди комплекса запланирован на начало 2023 года. Полная мощность этого промышленного объекта составит 2,5 млн т в год. Сейчас специалисты работают на 45 объектах первой очереди строительства, идет подготовка оснований для монтажа оборудования.



В сентябре текущего года был заложен первый камень в строительство парка «Притяжение» — необычного проекта, объединяющего музейно-образовательные и спортивные объекты, парк, озера и зоны активного отдыха для детей и взрослых.



Уникальный проект планируется завершить в 2025 году. Летом 2022 года будет открыта центральная входная группа со светомузыкальным фонтаном и первая очередь бульвара протяженностью около 500 м, первая очередь парковой территории площадью более 23 га, информационный центр и фудмолл. Помимо этого, будет сдана в эксплуатацию центральная детская площадка с зоной отдыха для родителей и роллер-парк, который в зимнее время будут превращать в ледовый каток.