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В Екатеринбурге у местного жителя арестовали автомобиль Jaguar XJ за долг в 26 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Судебные приставы Свердловской области арестовали у екатеринбуржца автомобиль Jaguar XJ за долг по кредиту в размере более 26 млн руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, в отделение ведомства поступил исполнительный документ о взыскании 26 млн 491 тыс. руб. с мужчины, который взял заем на крупную сумму у индивидуального предпринимателя, но оплату по договору займа не вносил.

Должник скрывался от сотрудников службы судебных приставов и не исполнял их законные требования. Сотрудники ведомства выяснили, что екатеринбуржец является владельцем машины Jaguar XJ. Автомобиль объявили в розыск. Транспортное средство нашли в центре Екатеринбурга, после чего арестовали и передали на ответственное хранение. В случае непогашения долга автомобиль будет оценен и реализован на торгах в ТУ «Росимущество».

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