Компания «Россети Урал» вложила около 30 млн рублей в обеспечение надежности электроснабжения РЖД

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. В ходе модернизации и ремонта высоковольтных линий электропередачи 110 кВ «Азиатская-Чекмень», «Европейская-Чекмень» и «Качканар-Промысла» специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» частично заменили анкерные опоры и обновили около 1 км проводов.
Модернизация трех системообразующих линий электропередачи позволит повысить надежность энергоснабжения основных потребителей электроэнергии — предприятий лесоперерабатывающей промышленности и тяговых подстанции Российской железной дороги.
Общая сумма вложений компании «Россети Урал» в обновление электросетевого комплекса двух регионов и обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов Российской железной дороги составила 29,2 млн руб.
Стоит отметить, что данные трассы высоковольтных линий электропередачи находятся в уральской тайге, в том числе в болотистой местности. Выполнение работ по ремонту таких объектов требует от энергетиков наличия грамотной логистики для доставки персонала, расходных материалов и спецтехники.
Кроме того, «Россети Урал» работали в тесном сотрудничестве с представителями СвЖД с целью согласования технологических «окон» для проведения работ на переходах участков ЛЭП через железнодорожные пути с контактной сетью.
Модернизированные линии электропередачи — одни из старейших на Урале. Первые участки ЛЭП были построены для нужд народного хозяйства и введены в эксплуатацию около 90 лет назад. Стоит отметить, что данные энергообъекты до сих пор работают с высокой степенью надежности, обеспечивая устойчивый переток мощности между Средним Уралом и Пермским краем.
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