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10.12.2021

«Уральские авиалинии» с 22 декабря запускают рейсы в Таиланд

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Компания «Уральские авиалинии» после длительного перерыва возобновляет рейсы в Таиланд. Самолетами авиакомпании можно будет прилететь в Бангкок и Пхукет, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы по маршруту Владивосток — Бангкок — Владивосток будут выполняться каждый четверг с 23 декабря.

Из Иркутска в Бангкок можно будет попасть по средам с 22 декабря, обратные рейсы будут выполняться по пятницам.

Также с 22 декабря будет возобновлено регулярное авиасообщение между Красноярском и Бангкоком. В Таиланд из Сибири можно будет отправляться по четвергам, обратно возвращаться — по средам.

Рейсы Владивосток — Пхукет будут выполняться по субботам с 24 декабря, в обратную сторону можно будет отправляться по пятницам.

Рейс Иркутск — Пхукет будет курсировать по пятницам с 24 декабря, Пхукет — Иркутск — по субботам.

Билеты можно купить уже сегодня на сайте «Уральских авиалиний», в приложении перевозчика или в авиакассах.

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