Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,14%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. По состоянию на 10 декабря в Свердловской области официально зарегистрирован 23 тыс. 981 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 7 декабря число безработных составляло 24 тыс. 135 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 154 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,14%.
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