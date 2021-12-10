На дневную уборку Екатеринбурга 10 декабря вышли 369 рабочих и 139 спецавтомобилей

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Сотрудники коммунальных служб продолжают очистку города от последствий нетипичных для Екатеринбурга погодных условий. Глава муниципалитета Алексей Орлов в ходе совещания, посвященного вопросам содержания территорий столицы Среднего Урала, поручил усилить борьбу с наледью на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.



Сегодня на улицах Екатеринбурга работает 369 сотрудников коммунальных служб и 139 машин, предназначенных для уборки города в условиях зимы, сообщает пресс-служба администрации города.



За предыдущие сутки рабочие очистили город от 1 тыс. 215 т снега. Использовано 25 т противогололедных материалов и 86,7 т фракционного песка. Над уборкой территорий уральской столицы трудились 467 рабочих и 308 единиц спецавтомобилей.



Всего с начала этого месяца коммунальщики очистили город от 19 тыс. т снежной массы. Для борьбы с гололедицей израсходовали 442 т противогололедных материалов и 891 т песка.