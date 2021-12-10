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10.12.2021

Из-за сильного снегопада в Перми один из самолетов авиакомпании «Россия» перенаправлен в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Из-за сильного снегопада аэропорт Большое Савино в Перми был временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Борт авиакомпании «Россия», летевший в Пермь из Санкт-Петербурга, был направлен в аэропорт Кольцово города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сейчас в аэропорту Перми задерживается вылет самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. Оказание всех необходимых услуг для пассажиров аэропорта Большое Савино контролируют Свердловская и Пермская транспортные прокуратуры.

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