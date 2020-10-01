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В Кольцово задерживается вылет трех рейсов авиакомпании Red Wings

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается вылет трех рейсов авиакомпании Red Wings. Причиной переноса является позднее прибытие самолетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В числе задержанных рейсов — WZ-3071 Екатеринбург — Анталья. Вылет планируется в 14.30 по местному времени (задержка на шесть часов в сравнении с вылетом по расписанию). Также задерживается рейс WZ-1097 Екатеринбург — Астана, вылет которого состоится в 15.00 по местному времени (задержка на четыре часа). Рейс WZ-1047 по маршруту Екатеринбург — Саратов отправится в 15.00 по местному времени (задержка на пять часов).
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