В Кольцово задерживается вылет трех рейсов авиакомпании Red Wings

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. В екатеринбургском аэропорту Кольцово наблюдается массовая задержка рейсов. Согласно ...18.12.2017 В Кольцово задержан вылет двух рейсов авиакомпании «Ямал»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня задержан вылет рейсов нескольких ...22.09.2014 В Кольцово из-за тумана задержан прилет пяти рейсов
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2014. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задержано прибытие 5 рейсов. Об этом ...18.10.2012 В Кольцово задерживается вылет двух рейсов
УрБК, Екатеринбург, 18.10.12. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживается на полтора часа вылет рейса компании ...29.04.2011 Рейс Анталья — Екатеринбург авиакомпании «Ютэйр» задерживается более чем на 11 часов
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2011. В Кольцово более чем на 11 часов задерживается самолет из Антальи авиакомпании «Ютэйр». ...