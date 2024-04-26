В аэропорту Кольцово задержан рейс в Анталью авиакомпании Azurair

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В аэропорту Кольцово задержан рейс 2S-324, который должен был следовать по маршруту ...05.02.2024 В Кольцово задержаны два рейса авиакомпании «Якутск»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. 5 февраля в аэропорту Кольцово были задержаны два рейса: Якутск — Екатеринбург — ...21.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс ...02.12.2015 В Кольцово задержан вылет самолета AzurAir в Пхукет
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны два рейса авиакомпании AzurAir. Так, ...29.11.2010 В аэропорту Кольцово задерживается прибытие рейсов компаний «ЮТэйр» и «Турецкие авиалинии»
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2010. В аэропорту Кольцово задерживается прибытие ряда рейсов. По информации, размещенной на ...