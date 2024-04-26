В аэропорту Кольцово задержан рейс в Анталью авиакомпании Azurair

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс ZF-1041 по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Azurair. Причиной стало позднее прибытие с предыдущего рейса, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Планируется, что рейс вылетит в 14.50 (по расписанию — в 06.30). Вылета ожидают 336 пассажиров, в том числе 73 несовершеннолетних.



«Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна с предыдущего рейса. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.