В аэропорту Кольцово задержан чартерный рейс в Пхукет авиакомпании Red Wings

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается рейс ZF-1041 по маршруту ...26.04.2024 В аэропорту Кольцово задержали рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Southwind airlines
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В аэропорту Кольцово задержан рейс 2S-324, который должен был следовать по маршруту ...09.10.2023 В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Россия» в Москву
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на шесть часов оказался задержан рейс ...21.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс ...08.07.2014 В аэропорту Кольцово на 8 часов задержан рейс Екатеринбург — Красноярск авиакомпании «Красавиа»
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2014. В аэропорту Кольцово по неизвестной причине на 8 часов задержан рейс Екатеринбург — ...