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В аэропорту Кольцово задержан чартерный рейс в Пхукет авиакомпании Red Wings

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан чартерный рейс в Пхукет WZ-3045 авиакомпании Red Wings. Борт должен был вылететь в 04.20 13 мая, планируемое время взлета — 16.30, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На рейс запланировано 390 пассажиров, в том числе 23 несовершеннолетних.
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