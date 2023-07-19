В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью

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УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса «Екатеринбург — Анталья». Самолет ...

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 «Екатеринбург — ...

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса ...

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за погоды задержали вылет пяти рейсов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сложных метеоусловий задержан вылет пяти ...

В Кольцово на 10 часов задержан чартерный рейс в Анталью

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на 10 часов задержан вылет рейс в ...