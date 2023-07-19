В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса «Екатеринбург — Анталья». Самолет ...19.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Стамбул
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 «Екатеринбург — ...11.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса ...21.04.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за погоды задержали вылет пяти рейсов
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сложных метеоусловий задержан вылет пяти ...22.09.2015 В Кольцово на 10 часов задержан чартерный рейс в Анталью
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на 10 часов задержан вылет рейс в ...