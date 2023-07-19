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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс WZ-3061 Екатеринбург — Анталья авиакомпании Red Wings.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, ожидается, что 411 пассажиров вылетят сегодня в 15.30.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. В аэропорту организована работа мобильной приемной», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в Кольцово три раза за сутки возникла задержка вылета рейса Екатеринбург — Анталья.
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