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В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за погоды задержали вылет пяти рейсов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сложных метеоусловий задержан вылет пяти рейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.

Задержаны рейсы FV-6202 Екатеринбург — Москва (авиакомпания «Россия»), FV-6402 Екатеринбург — Санкт-Петербург («Россия»), DP340 Екатеринбург — Сочи («Победа»), DP516 Екатеринбург — Санкт-Петербург («Победа»), SU2817 Екатеринбург — Минеральные Воды («Аэрофлот»).

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