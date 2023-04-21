В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сложных метеоусловий задержан вылет пяти ...12.05.2021 В Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании «Россия» в Сочи
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании ...10.06.2019 Прокуратура начала проверку задержки рейса Екатеринбург — Салехард — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал»
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В аэропорту Кольцово почти на 6 часов задержался вылет рейса YC-121 по маршруту ...29.05.2019 Прокуратура начала проверку задержки рейса «Челябинск — Анталия» авиакомпании Red Wings
УрБК, Челябинск, 29.05.2019. В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса WZ 4009 авиакомпании Red Wings до Анталии. ...28.06.2012 В аэропорту «Рощино» продолжается задержка вылета самолета ОАО «Авиакомпания «Ютэйр»
УрБК, Тюмень, 28.06.2012. В аэропорту «Рощино» продолжаются задержки вылета самолетов в Анталию авиакомпании «ЮТэйр» — ...