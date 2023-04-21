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В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса WZ-1021 Екатеринбург — Новый Уренгой авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно табло в аэропорту, вылет должен был состояться в 12.00 по местному времени. Новое время вылета — 16.30. На рейс ожидается 65 пассажиров.

«Свердловским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.
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