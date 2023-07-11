В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса ...21.04.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за погоды задержали вылет пяти рейсов
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сложных метеоусловий задержан вылет пяти ...12.05.2021 В Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании «Россия» в Сочи
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании ...22.09.2015 В Кольцово на 10 часов задержан чартерный рейс в Анталью
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на 10 часов задержан вылет рейс в ...23.06.2015 В Кольцово на 12 часов задержан вылет рейса авиакомпании «Икар»
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 12 часов задержан вылет рейса авиакомпании ...