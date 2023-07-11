В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Стамбул

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 «Екатеринбург — Стамбул». Самолет компании «Аэрофлот» должен был вылететь 19 июля в 08.50, но теперь время отправки перенесено 19.10.



В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что вылет задержан из-за позднего прибытия воздушного судна. Отправки ожидает 91 человек.



«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.