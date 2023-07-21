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В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Астану

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 августа произошла задержка вылета рейса RWZ-697 Екатеринбург — Астана авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолет должен был вылететь в 05.55, но теперь в расписании указано 16.35. Рейс ожидают 86 пассажиров. Утверждается, что клиентов предупредили заблаговременно, а тех, кто успел прибыть, разместили в гостинице.

«Транспортной прокуратурой осуществляется полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам», — говорится в сообщении.
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