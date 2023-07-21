В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 11 часов задержали вылет самолета компании Red Wings в Астану

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс ...20.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово третий раз за сутки возникла задержка вылета рейса
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса «Екатеринбург — Анталья». Самолет ...19.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 11 часов задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Стамбул
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка рейса SU-630 «Екатеринбург — ...11.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла задержка вылета рейса Red Wings с 65 пассажирами
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам возникла задержка рейса ...29.05.2019 Прокуратура начала проверку задержки рейса «Челябинск — Анталия» авиакомпании Red Wings
УрБК, Челябинск, 29.05.2019. В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса WZ 4009 авиакомпании Red Wings до Анталии. ...