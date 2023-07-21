УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:01

В аэропорту Кольцово задержали рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Southwind airlines

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В аэропорту Кольцово задержан рейс 2S-324, который должен был следовать по маршруту Екатеринбург — Анталья, авиакомпании Southwind airlines. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В соответствии с расписанием рейс должен был вылететь в 02.30 26 апреля. Из-за позднего прибытия воздушного судна время вылета перенесено на 14.20 26 апреля.

Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.07.2023 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан еще один рейс Red Wings в Анталью

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс ...

06.08.2021 Прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам задержанного рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании Azur Air

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам рейса ...

25.03.2021 В аэропорту Челябинска задержали рейс авиакомпании S7 из-за технической неисправности самолета

УрБК, Челябинск, 25.03.2021. Рейс авиакомпании S7 сообщением Челябинск — Москва задержан из-за технической ...

21.05.2019 В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Sukhoi Superjet-100 почти на четыре часа

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Ямал». Самолет Sukhoi ...

05.12.2013 Пассажиры вновь не могут вылететь из Екатеринбурга в Таиланд

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2013. В Аэропорту Кольцово вот уже несколько часов задерживается рейс авиакомпании Nordwind ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»28.03.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (667)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18