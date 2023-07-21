В аэропорту Кольцово задержали рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Southwind airlines

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В аэропорту Кольцово задержан рейс 2S-324, который должен был следовать по маршруту Екатеринбург — Анталья, авиакомпании Southwind airlines. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В соответствии с расписанием рейс должен был вылететь в 02.30 26 апреля. Из-за позднего прибытия воздушного судна время вылета перенесено на 14.20 26 апреля.



Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.