В аэропорту Кольцово задержали рейс по маршруту Екатеринбург — Анталья авиакомпании Southwind airlines

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия самолета задержан рейс ...06.08.2021 Прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам задержанного рейса Екатеринбург — Анталья авиакомпании Azur Air
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам рейса ...25.03.2021 В аэропорту Челябинска задержали рейс авиакомпании S7 из-за технической неисправности самолета
УрБК, Челябинск, 25.03.2021. Рейс авиакомпании S7 сообщением Челябинск — Москва задержан из-за технической ...21.05.2019 В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Sukhoi Superjet-100 почти на четыре часа
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Ямал». Самолет Sukhoi ...05.12.2013 Пассажиры вновь не могут вылететь из Екатеринбурга в Таиланд
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2013. В Аэропорту Кольцово вот уже несколько часов задерживается рейс авиакомпании Nordwind ...